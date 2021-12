Reproduïm el discurs que va fer Miquel Andreu quan va recollir el 7è Premi Ramon Barnils de periodisme d’investigació en categoria de mitjans locals i comarcals, dimecres 15 de desembre al Born CC. Va guanyar el premi pel reportatge “Una ‘revolució’ en mans del gran capital” publicat al Som Garrigues. En vam parlar amb ell en aquesta entrevista.

D’entrada, vull agrair al Grup Barnils que apostés, ara fa quatre anys, per crear una categoria dels premis adreçada a mitjans locals i comarcals. Evidentment, a la premsa local i comarcal, que quasi sempre és genèrica i no especialitzada, no tenim els recursos, ni sovint les eines, per destinar gent a investigar coses, però sí que tenim el mateix deure que qualsevol mitjà a oferir al lector les claus per interpretar els fenòmens que passen a casa seva. I quan aquests fenòmens són d’una intensitat i d’unes dimensions com les dels grans projectes d’energies renovables, que a les Garrigues suposarien canvis profunds a molts nivells, doncs encara hi estem més obligats.

Limitar-nos a anar publicant que hi ha tal projecte a tal municipi, que tindrà X megawatts de potència i ocuparà X hectàrees de superfície, que constarà d’X aerogeneradors… tot això, si no hi ha un context, no aporta gran cosa al lector. I quan els projectes són tants i tan concentrats geogràficament, crec que seria una irresponsabilitat professional no aturar-se un moment i oferir una visió més àmplia del fenomen, mirar d’aclarir de què va tot això, qui ho impulsa i per què, i això és el que intentem fer a SomGarrigues.

En aquesta cas, a més, moltes de les empreses que figuren com a promotores són empreses pantalla, SL creades per a l’ocasió, darrere de les quals hi ha les autèntiques matriu. No té sentit, per tant, que al lector li parlem de l’empresa Macarelleta Solar SL, Energía Inagotable Beta SL o Desarrollos Renovables Iberia Pi SL, sinó que té dret a saber que això vol dir Ignis, Forestalia i Statkraft, i té dret a saber que el 80% dels més de 50 projectes presentats a la seva comarca els promouen només sis firmes.

I té dret a saber que un dels responsables d’Ignis és José Sarasola, que tenia una SICAV amb els seus germans, un dels quals l’expresident de Nuevas Generaciones del PP Borja Sarasola, imputat al cas Púnica. I té dret a saber que un altre dels responsables de la mateixa empresa és Santiago Bordiu, germà d’un parell d’advocats de l’Estat. I té dret a saber que Forestalia és el grup empresarial que més projectes ha presentat a les Garrigues, i que Forestalia neix del Grupo Jorge, el gegant aragonès del sector porcí, i que qui visita ajuntaments en nom de Forestalia es diuen Josep Grau i Felip Puig.

I el lector té dret a saber que Statkraft és una empresa estatal noruega, que té com a delegat a Espanya Ignacio Domecq, de família aristocràtica andalusa, nebot de Jose Manuel Entrecanales, el president d’Acciona i membre del Fòrum Pont Aeri, i que és cosí del nou gendre de Bertín Osborne.

Tot això no és cap irregularitat ni és cap delicte, però penso que és important que se sàpigui, per fer-se una idea de quin és el perfil d’inversor que està aterrant a comarques com les Garrigues, i és informació que cal tindre en compte quan algunes veus parlen de sobirania energètica. Després, el lector, que opini el que vulgui, però que la informació no li falti.

Volia, finalment, fer tres agraïments més:

al jurat, per haver considerat el reportatge com a digne del premi.

a la gent del periòdic La Directa, que es va avindre a publicar-lo també a la seva plataforma i així projectar-lo més enllà de l’àmbit local

i als responsables de SomGarrigues , per l’absoluta llibertat que sempre m’han donat a l’hora de treballar qualsevol tema i per la persistència en fer viable un projecte comunicatiu en una comarca sempre difícil i que, com molts altres mitjans locals i comarcals, penso que és imprescindible.

Moltes gràcies.

