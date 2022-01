Condemnat a un any de presó l’inspector de la Brigada d’Informació de la Policia Nacional que va agredir el 2018 el fotoperiodista Jordi Borràs. Aquest migdia s’ha fet la vista per una conciliació abans d’anar a judici i el policia ha retirat l’acusació contra ell, en què deia que el fotoperiodista l’havia agredit, ha admès que va ser una agressió per raons ideològiques i ha acceptat la condemna d’un any de presó i indemnitzar-lo amb 7.000 euros.

El fotoperiodista ho explicava així al seu compte de Twitter:

L’inspector de la Brigada d’Informació de la @policia ha acceptat que va ser una agressió per motius ideològics i ha retirat l’acusació contra mi. M’indemnitzarà amb 7000€, pagarà costes i accepta 1 any de presó. Victòria contra tot pronòstic!. GRÀCIES de tot cor pel suport! — Jordi Borràs (@jordiborras) January 25, 2022