El meu avi, com tants avis, era subscriptor de La Vanguardia. Va arribar un punt que el diari ja no li interessava gaire, però va mantenir la subscripció. Per costum. Per tradició. Per les esqueles. I pels mots encreuats. Yunque de platero, tres lletres: tas. No ho oblidaré mai.

Temps era temps, no hi havia internet i els diaris eren de paper. Aquells diaris no només t’explicaven la Guerra Freda i et deien el resultat del Barça, sinó que t’oferien múltiples serveis: des d’informació meteorològica fins a la programació televisiva, passant per la cartellera de cinema, ofertes de feina, mercat immobiliari, mercat sexual, obituaris, tires còmiques o passatemps. Fa dos dies i sembla una eternitat. Explica-ho al teu fill i farà uns ulls com a plats o riurà, o les dues coses alhora.

En la lenta però inexorable transició del paper al digital, que els dits no ens quedin bruts de tinta òbviament no és el més important. Segur que hi ha tesis doctorals sobre les conseqüències d’aquesta transició. Un diari en paper era (ho escric en passat per provocar una mica) un contenidor ben delimitat, amb una portada i una darrera plana, i un cop l’havies llegit sencer ja només el podies utilitzar per embolicar l’entrepà o posar-lo a terra quan fregaves. En canvi, quan entres a qualsevol diari digital saps on comences però mai on acabaràs, i per poc que badis una mica estaràs veient com uns nens coreans descalços cacen serps posant la mà dins d’un forat.

Avui, però, voldria fer un petit homenatge als passatemps dels diaris en paper. Els mots encreuats eren segurament l’entreteniment per excel·lència, però n’hi havia molts més: jeroglífics, sopes de lletres, partides d’escacs, diferències entre dibuixos, sudokus… Les solucions, l’endemà. Cadascú tenia els seus preferits i n’hi havia que retallaven la pàgina si un dia no tenien temps de fer-los, o la guardaven per a algú quan estava malalt, o els feien en els desplaçaments en transport públic.

Reclamar que els diaris electrònics recuperin un espai per als passatemps segurament és utòpic, a banda d’innecessari. Els tenim a un clic, com tot actualment. Si a google escrius “set diferències” en anglès, obtens més de 60.000 resultats. He escrit set perquè és un clàssic, amb vuit també n’hi ha milers. Però quan l’altre dia vaig veure que VilaWeb incorporava el Paraulògic al diari, em va fer pensar. Perquè una de les claus que expliquen l’èxit de VilaWeb és la innovació i l’anar un parell de passes per davant de la resta.

Si VilaWeb ha apadrinat el Paraulògic igual com el New York Times té el Spelling Bee i ara també el Wordle, per què cap altre digital s’anima a oferir uns mots encreuats diaris, per exemple? L’any 1984, molt abans que La Vanguardia publiqués una edició en català, el gran Tísner ja hi va començar a fer uns mots enreixats fantàstics. A diferència de la tradició espanyola, més enciclopèdica, els mots encreuats en català s’inspiren en la tradició francesa, basada en l’enginy. Alça la bandera en senyal de llibertat, quatre lletres: taxi. Insuperable Tísner. I mestre d’altres mestres, com Màrius Serra i Pau Vidal. Això no es troba a internet i et distingeix de la competència.

A més, sense saber-ne poc ni gens, jo li veig possibilitats. Tornem al Paraulògic. És el fenomen del moment, però tothom hi troba a faltar estadístiques o la possibilitat de competir. Si ets un diari electrònic i tens 20.000 subscriptors, ofereix-los aquesta possibilitat. Un guanyador cada dia. El millor jugador de cada setmana s’emporta un sopar a un restaurant i el millor del mes, un cap de setmana a Igualada. Amb totes les despeses pagades i el diumenge un diari en paper per anar a fer el vermut al Foment.

