Entre 2020 i 2021, el Mapa de la Censura ha recollit nou casos de sancions per ‘llei mordassa’ que afecten a periodistes, la majoria en contextos de desnonaments. De fet, es constata una tendència a l’alça de les multes per aplicació d’aquesta llei: el 2020 es van registrar tres casos i el 2021, sis. I gairebé totes les sancions deriven de cobertures de desnonaments. En la majoria de casos, els Mossos d’Esquadra especifiquen que els denunciants formaven part d’un grup d’activistes i els acusen d”’obstrucció a l’autoritat” o de “desobediència o resistència a l’autoritat o als seus agents. La multa associada a aquests delictes comprèn una forquilla d’entre 601 i 30.000 euros.

En aquest context, el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena va anunciar ahir dilluns a El Matí de Catalunya Ràdio que a partir d’ara no tramitarà les denúncies per ‘llei mordassa’ contra periodistes i activistes. A partir d’ara serà la conselleria d’Interior qui tramitarà atestats i expedients sancionadors, en comptes de fer-ho els Mossos d’Esquadra. La policia continuarà aixecant acta, però el procés d’instrucció dependrà de la Direcció General d’Administració de la Seguretat. Aquest canvi podria fer que tiressin enrere sancions dels últims mesos en els casos en què s’hagin presentant al·legacions.

Un patró que es repeteix en les sancions durant la cobertura de desnonaments

La majoria de casos en què s’han imposat sancions per ‘llei mordassa’ tenen a veure amb la cobertura de desnonaments. Entre els casos més recents, hi ha el de la fotoperiodista Joanna Chichelnitzky, que a finals de 2021 va rebre la sanció per un desnonament a Barcelona que es remunta al desembre de 2020, en què anava visiblement identificada, o el del fotoperiodista Axel Miranda, que al novembre va rebre una sanció de 601 euros arran de la cobertura d’un desnonament al mes d’abril, en què duia el braçal i el carnet del sindicat de la imatge UPIFC, i ha acabat rebent una sanció de 601 euros.

També han viscut situacions similars el fotoperiodista Xavi Hurtado i un altre fotoperiodista —que no vol que aparegui el seu nom—, igualment identificats, també sancionats pel mateix import per cobrir un desnonament el gener de 2021 a Barcelona. Igual que el també fotoperiodista Pau de la Calle, que l’agost passat va rebre una denúncia per part de Mossos d’Esquadra relacionada amb un desnonament el novembre del 2020. Un altre cas és el del fotoperiodista freelance Lorenzo D’Agostino va rebre una sanció arran de la cobertura d’un llançament a Barcelona, l’octubre de 2020.

Casos més enllà de desnonaments

Tot i que el gruix de casos d’aplicació de sancions per ‘llei mordassa’ a periodistes es dona en desnonaments, el Mapa de la Censura també recull alguns casos els darrers dos anys en què s’ha aplicat la llei mordassa en un context diferent. Un és el de la fotoperiodista Mireia Comas, que a principis d’aquest any va rebre una sanció per un cas del mes de juny passat, durant un control policial al barri de Ca n’Anglada de Terrassa, en què dos agents antiavalots de l’ARRO dels Mossos d’Esquadra van ordenar-li que esborrés la fotografia que havia fet i la van amenaçar de denunciar-la per desobediència a l’autoritat. Comas va denunciar els agents, i en la interlocutòria d’arxivament es recollia que ella havia estat denunciada per una infracció recollida en la llei mordassa. La sanció, de 601 euros, ha arribat el gener del 2022 i l’acusen, d’acord amb l’article 36.6, de “desobediència” o “resistència” a l’autoritat.

També aquest mes de gener el fotoperiodista Xavi Hurtado ha rebut una sanció de 601 euros per “desobediència” en un acte de Vox, i l’any passat una altra per part de Mossos per haver publicat a Twitter i Instagram una fotografia on apareix el policia mentre el retenia durant un tall de trànsit a l’avinguda Meridiana de Barcelona per reivindicar l’alliberament dels presos polítics.

D’altra banda, hi ha un cas més en què no han estat els Mossos d’Esquadra, sinó la Guàrdia Urbana, qui ha imposat la sanció. Es tracta d’un cas el març del 2020, en què el càmera Adrián Sánchez va ser sancionat per la policia local de Barcelona per «desobediència» mentre estava parat fent una guàrdia periodística a la plaça Espanya.

Informe de Mèdia.cat sobre entrebancs contra periodistes per part de policies

La tendència a l’alça de sancions per ‘llei mordassa’ als desnonaments és una de les qüestions que s’analitza a l’informe de Mèdia.cat “Policies contra periodistes. Agressions, entrebancs i sancions contra periodistes per part de cossos policials”, elaborat per Gemma Garcia Fàbrega, coordinadora del Mapa de la Censura, que es farà públic la setmana que ve.

L’informe pretén alertar l’opinió pública del nombre significatiu d’incidents protagonitzats per cossos policials i incidir en la implementació de protocols i mecanismes per garantir el dret a la informació en el present i en el futur. Es presentarà en un acte al Canòdrom amb una taula rodona amb els fotoperiodistes Jordi Borràs, Joanna Chichlenitzky, Albert Garcia i el periodista Jesús Rodríguez.