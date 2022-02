A casa ens agrada mirar First Dates, el programa per a trobar parella de Cuatro. És el moment que ens trobem els quatre al final del dia i, mentre fem el sopar i amb en Carlos Sobera de fons, parlem de coses petites. De tant en tant, la conversa es talla i comentem allò que passa a la pantalla. Aquella senyora gran que es vol sentir estimada per última vegada, quan importa més la companyia que el sexe. Aquelles personalitats egocèntriques que parlen més d’ells que de l’altre. O aquells vailets de divuit anys que es lamenten que no han tingut sort amb l’amor sense ser conscients que la partida tot just comença. First Dates és el nostre plaer culpable, la vàlvula d’escapament d’uns cervells cansats al final del dia que busquen un entreteniment fàcil i mastegadet.

Per això, a casa vam rebre amb expectació l’anunci que 8tv preparava un programa de dating a la catalana, i que justament s’emetria a la mateixa franja horària que First Dates. Un programa d’entreteniment banal al final del dia i que, a sobre, piqui pedra per construir un imaginari televisiu popular en català, que n’anem mancats. Un win-win, vam pensar. Darrerament, TV3 s’ha trobat en més d’un fangar fent equilibris entre haver de produir programes irreverents que recuperin el públic jove en la televisió en català i haver de mantenir un segell de qualitat i de televisió blanca pel fet de ser un mitjà públic. És aquí on 8tv pot fer forat, amb apostes atrevides i sense la cotilla d’haver de rendir comptes periòdicament al Parlament de Catalunya per si s’hi ha dit tal cosa o s’hi ha fet tal altra.

Dilluns finalment 8tv va estrenar Tu sí, tu no, el programa en qüestió. Han fet coincidir l’estrena amb Sant Valentí perquè potser Sant Jordi els quedava massa lluny. Tant és. A casa teníem molt bona predisposició, però vam quedar freds. Tan freds com el trist plató on representa que els participants han de trobar la química. Un sofà, unes llums i dues tauletes a banda i banda on deixaven uns còctels que semblaven l’únic intent per a desinhibir la potencial parella. Òbviament, no es tracta d’imitar un restaurant com a First Dates perquè no era una adaptació del format –cosa que s’hauria hagut de pagar i a 8tv no estan per festes–, però algú que es dedica a fer televisió hauria de saber que no es pot fer caliu fent asseure les parelles de costat i il·luminant el plató amb llums blaves i fredes. Tampoc no va estar especialment encertat el departament sonor, que va dimitir de la tasca d’acompanyar el flirteig amb músiques de fons i es va limitar a llançar els tres mateixos efectes de so una vegada i una altra.

La mecànica del programa és senzilla: Un protagonista té tres cites a cegues amb tres candidats i al final del programa ha de decidir qui vol continuar coneixent. Les entrevistes es graven una rere l’altra, però a l’espectador se’ns presenten intercalades amb talls breus de totes tres. Segurament la intenció del muntador era fer un programa àgil oferint talls curts cada cinc-deu segons, però a l’hora de la veritat el programa es fa llarg perquè no acabes d’entrar en cap de les històries i, finalment, desconnectes. També s’ha de dir que es nota que el programa ha tingut problemes per a trobar participants. De fet, un dels candidats de dilluns era directament un col·laborador de Tevecat, la cadena que tenia Nicola Pedrazzoli abans de comprar 8tv. Tenint el país que tenim, no hauria de ser difícil trobar personatges amb ganes d’atenció mediàtica, però s’ha de reconèixer que pot ser difícil trobar gent disposada a sortir en un canal encara minoritari.

El resultat és que 17.000 persones van mirar dilluns l’estrena de Tu sí, tu no, un 0,7% de quota de pantalla. No només és una dada molt baixa en termes absoluts, cosa que no és cap novetat per a un 8tv que tot just ha començat el seu nou camí, sinó que queda una mica per sota de la mitjana de la cadena. Si el format no canvia, no li auguro un futur gaire prometedor. I és una llàstima, però 8tv encara no fa la telebrossa que Catalunya es mereix.

Els articles d’opinió expressen punts de vista individuals dels seus autors i autores, que no tenen perquè coincidir sempre amb els del Grup Barnils ni amb els de l’Observatori Mèdia.cat.