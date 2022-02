Arran d’una taula rodona a Sant Feliu de Llobregat, no fa gaire, vaig tenir l’oportunitat de reflexionar en veu alta sobre la ràdio local i el que haurien de fer els ajuntaments per potenciar-la o, almenys, per consolidar-la (parlem de la ràdio pública, evidentment). El punt de partida és el convenciment que la informació i la comunicació de proximitat en societats com la nostra son, més que necessàries, imprescindibles.

En primer lloc, cal ser conscients que l’audiència de la ràdio disminueix lentament. Poc, però disminueix. I no hi ha cap senyal que aquesta tendència canviï. La COVID-19 ha aturat momentàniament la tendència a la baixa de l’audiència de la ràdio, però la cosa continuarà baixant i, sobretot, ho farà més de pressa entre les generacions joves.

Però tampoc hi ha arguments per pensar que la ràdio deixarà de tenir oients i desapareixerà. Al contrari: ha resistit amb fortalesa la competència de la televisió i resisteix també la dels nous mitjans. A més a més, emergeix una altra tendència contrària a l’anterior, que és l’augment del consum a la carta, ja sigui de vídeo o d’àudio. I aquest augment va encara més de pressa entre el jovent. El consum de mitjans audiovisuals es fa ja ara a qualsevol lloc, a qualsevol hora i de qualsevol contingut, i això no és el futur: és el present.

Per tant, sense oblidar que la ràdio en directe fa un servei insubstituïble d’informació de la població (especialment en grans esdeveniments com ara campionats esportius, nits electorals o grans catàstrofes), cal incorporar l’oferta a la carta com una opció normal. Tan normal com la ràdio en directe. Les ràdios locals en son conscients i actualment ja produeixen amb normalitat continguts en directe i continguts per ser consumits a la carta, en el benentès que, en molts casos, son els mateixos continguts.

De tota manera, la ràdio a la carta no és possible a través de la Freqüència Modulada, que continua sent la tecnologia de difusió ideal i més universal de la ràdio en directe, sinó que només es pot fer a través de la banda ampla, ja sigui fixa o mòbil. És a dir, a través de la fibra òptica que arriba a les llars i de la telefonia mòbil que tothom porta a la bossa o a la butxaca.

Des d’aquest punt de vista, els ajuntaments poden contribuir a que la ràdio a la carta, que com hem vist arriba més fàcilment a les generacions joves, sigui d’accés universal. Què haurien de fer? Primer, preocupar-se perquè al municipi hi hagi una bona cobertura de telefonia mòbil i de fibra òptica i que totes les llars hi tinguin accés, que no hi hagi zones d’ombra o zones desateses. I segon, tenir cura que als edificis i àrees públiques hi hagi un bon servei de wifi gratuït i en obert.

Si fan tot això, de fet, no estaran només aplanant el terreny per a la ràdio a la carta (i a la ràdio en general), sinó que també estaran fomentant Internet i contribuint a la reducció de la bretxa digital. Ja en poden prendre nota les persones que estiguin redactant programes electorals per a les pròximes municipals.

Tecnologies a banda, hi ha un altre aspecte encara més important quan es tracta d’apostar per la ràdio pública local: la independència dels mitjans públics respecte els governs. Potser no caldria argumentar-ho, però de moment la realitat ens demostra que sí que cal.

Quan la democràcia evoluciona cap a formes de funcionament més participatives, amb més transparència i, per tant, més complexes, no s’entén que, al cap de quaranta anys de l’aparició de les primeres ràdios locals, encara n’hi hagi que no han adoptat un sistema de governança com el que preveu la llei catalana de 2005, que bàsicament consisteix que les emissores municipals depenguin d’un consell representatiu i independent de l’equip de govern de l’ajuntament.

Les ràdios locals públiques (com els butlletins municipals, ja siguin impresos o digitals), no haurien de tenir vincles orgànics ni funcionals amb l’equip de govern, com a garantia de pluralisme i de neutralitat del mitjà, com a servei públic que son. La casuística és molt diversa i allò que serveix per a un mitjà local potser no serveix per un altre, però el que segur que no té sentit és que depenguin, com passa massa vegades, del gabinet de comunicació de l’ajuntament, perquè llavors es converteixen, per acció o per omissió, en un altaveu dels interessos de l’equip de govern, quan, de fet, son un servei públic finançat per tota la ciutadania.

Per acabar d’arrodonir-ho, a més de tenir una gestió independent també haurien de diferenciar amb claredat què és informació i què és publicitat institucional o propaganda. I quan parlem d’informació, també és important diferenciar-la, en la mesura que sigui possible (que en el cas de la ràdio no sempre ho és), de l’opinió. En l’exercici de la democràcia i de la llibertat d’expressió, en la ràdio i en els altres mitjans, es pot ser molt flexible, però això no vol dir barrejar les coses.

