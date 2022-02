Si hi ha una pregunta que sobrevola les redaccions de casa nostra és: com s’ha cobrir l’extrema dreta? És un plantejament que ressona, especialment, des que Vox ha entrat al Parlament com a quarta força política i que, en alguns mitjans, s’ha intentat solventar amb mesures d’urgència com formacions puntuals o contrastant les barbaritats populistes amb dades ben treballades.

Tota mesura és benvinguda, evidentment. Ara bé, més enllà dels pedaços temporals i de debats interns sense respostes clares, calen mesures radicals que tractin la defensa dels drets humans amb una mirada a llarg termini. Per què? Per evitar que els postulats autoritaris i deshumanitzadors condicionin l’agenda mediàtica i garantir que el periodisme, com a garant de la democràcia, no criminalitzi ni reforci les desigualtats contra ningú.

La premissa bàsica és que replantejar-se com informar sobre l’extrema dreta no s’ha de limitar a Vox. Aquest partit només és una de les peces de l’entramat de l’extrema dreta a l’Estat espanyol. En aquest entorn heterogeni hi trobem partits extraparlamentaris, moviments socials, associacions o partits independentistes i tots ells juguen el seu paper. És essencial conèixer-ne la magnitud global per entendre qui és qui i el perquè de certs discursos i actuacions que, massa sovint, aconsegueixen fer-se un lloc en tertúlies, reportatges o entrevistes. Com a manual de capçalera per conèixer el mapa i detall d’aquest moviment complex, teniu el minuciós treball d’investigació De los Neocon a los neonazis, coordinat per Miquel Ramos, o aquest reportatge seu per a l’Anuari Mèdia.cat.

També cal tenir en compte que la llibertat d’expressió no consisteix en cap cas a posar al mateix nivell un discurs criminalitzador i deshumanitzador vers certs col·lectius i un discurs que defensa els drets humans. Una altra questió: no comprar el vocabulari que l’extrema dreta s’autoimposa. Escrit així sembla absurd de tan elemental però a la pràctica encara es denominen “constitucionalistes” grups estudiantils com “S’ha Acabat” que fan actes amb neonazis a les universitats públiques.

Està clar que 40 anys de dictadura i que encara avui no s’hagin reparat les víctimes del franquisme imprimeix un caràcter social que, evidentment, es reflecteix al periodisme que fem. I què suposa? Entre d’altres, que l’antifeixisme encara es vengui com quelcom militant i estereotipat i no com la base d’una societat plenament democràtica. La meva proposta: fulminar l’equidistància en matèria de drets humans. Ras i curt.

L’extrema dreta, i també la dreta, estan en plena ofensiva per generar un consens social que faciliti la privatització dels serveis públics. Ho fan amb discursos subtils que posen al centre la comunitat i allò comunitari en detriment d’allò públic. Apel·len a una comunitat emprenedora i als privilegis d’uns quants per davant dels serveis universals que s’han demostrat més essencials que mai durant la pandèmia. L’augment de persones que han contractat una mútua de salut és una bona demostració de l’efecte d’aquests discursos que hem de disseminar en defensa dels mitjans, l’educació o la sanitat pública.

Davant els discursos d’odi racistes, homòfobs o antifeministes, el millor antídot és la defensa de la diversitat en tots els aspectes. En aquest sentit, cal que el periodisme visibilitzi la diversitat social existent, que defugi dels prototips socials reiterats i que es pensin formats que actuïn com a eines formatives i d’empoderament contra uns discursos que es cultiven a base de criminalització. Per començar, cal que les organitzacions i associacions que defensen els drets LGTBIQ+, la memòria històrica o la defensa del poble gitano tinguin una veu protagonista i deixem de fer-los aparèixer als mitjans per reaccionar davant d’un titular de l’extrema dreta que genera més “morbo”.

Els articles d’opinió expressen punts de vista individuals dels seus autors i autores, que no tenen perquè coincidir sempre amb els del Grup Barnils ni amb els de l’Observatori Mèdia.cat.