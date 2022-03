La cobertura mediàtica de la guerra a Ucraïna ha anat, en alguns casos, acompanyada de comentaris racistes, subratllant que les persones refugiades que ara arriben són “classe mitjana”, “persones blanques i amb els ulls blaus” o “no està passant a l’Àfrica”. Fa uns dies recopilava diversos exemples el periodista Alan MacLeod en aquest fil de Twitter.

L’humorista sud-africà Trevor Noah ho ha retratat amb humor al late night The Daily Show, on ho ridiculitza amb bromes que posen en evidència el racisme que desprenen aquests comentaris.

Reporters expressed shock over war happening in a "relatively civil" country like Ukraine… pic.twitter.com/ePEDZ1GKAd

— The Daily Show (@TheDailyShow) March 1, 2022