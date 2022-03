Autogooglejar-nos. Suposo que tots ho hem fet algun cop. Escrivim el nostre nom al cercador i mirem què apareix. Total, per acabar descobrint que hi ha algú que es diu igual que tu a l’Argentina que es dedica a córrer maratons. Aquesta pràctica ja té un nom, un anglicisme, of course, prou ben trobat: egosurfing. Com tantes altres coses, fer-ho un cop de tant en tant no fa mal i fins i tot pot tenir certa gràcia.

Ara bé, quan l’egosurfing l’apliquem a nivell de país ja són figues d’un altre paner, ja va més enllà de mirar-se el melic i de l’autocomplaença. Per començar, ja no se’n diu egosurfing, sinó monitoratge internacional de Catalunya en mitjans digitals i xarxes socials obertes. A DIPLOCAT fa anys que no només ho fem, sinó que pengem tots els resultats al web: informes mensuals, informes anuals, informes temàtics…

En conjunt són moltes dades, que ben utilitzades poden servir de molt. Ben analitzades poden mostrar la necessitat de fer una campanya de turisme en uns països i no ens uns altres. O poden indicar a les universitats catalanes on poden anar a pescar estudiants estrangers de màster i postgrau. O poden ajudar el Circuit de Catalunya i el FC Barcelona a saber a quins països és més fàcil vendre-hi entrades per a grans esdeveniments esportius. Només per posar alguns exemples.

Podem discutir sobre la fiabilitat d’aquestes dades. Si saber de què es parla a la teva bombolla tuitaire particular ja és complicat, imagineu-vos si ho ampliem al món sencer i hi afegim mitjans digitals i altres xarxes socials obertes. Qui parla de Catalunya? On? Bé o malament? En quin context? Hi ha màquines que es dediquen a oferir respostes a aquests interrogants. Encara que els resultats (sobretot els qualitatius) no es puguin considerar una ciència exacta, certament serveixen per indicar tendències. O fer encendre senyals d’alarma, és clar.

El darrer informe que hem analitzat és el del mes de febrer de 2022. Un total de 43.895 mencions, moltes menys que el mes anterior. La conversa arriba a una audiència potencial de 45 milions de persones arreu del món, generada per un total de 31.612 autors únics, majoritàriament a França, Estats Units i Mèxic. Es parla de la guerra d’Ucraïna i Puigdemont, gràcies a Josep Borrell, de passaport covid i de la Berlinale, sempre en relació amb Catalunya. Però també d’experiments clínics amb animals i dels Jocs Olímpics d’Hivern. I, mai no ho diríeu, als Països Baixos hi triomfa un article sobre la ignorància religiosa escrit per Josep-Lluís Carod-Rovira. Ves per on.

