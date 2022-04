Una de les dificultats amb què ha topat el sector audiovisual a Catalunya els últims anys, per motius diversos, ha estat la de fer entendre als poders públics la importància creixent de la cultura audiovisual i, també, la necessitat de comptar amb un servei públic audiovisual que n’estigui a l’altura. Sembla, però, que aquest escull està en vies de superació, si hem de fer cas dels discursos del Govern i de l’oposició sobre el tema. A veure si és veritat.

De la llista llarga de problemes que caldrà resoldre en aquest àmbit, un de cabdal és el finançament de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), independentment que el nom de l’ens sigui aquest o un altre. Aviat farà 40 anys de la seva creació i, durant aquest temps, però molt especialment des de 2010, s’ha posat cada vegada més en evidència que el finançament del servei públic audiovisual de Catalunya no és una qüestió resolta.

Les dues edicions del Llibre blanc de l’audiovisual de Catalunya (2017 i 2019) ho van argumentar de manera rigorosa i extensa i poc més hi podem afegir. A més, l’acord recent entre les forces polítiques que donen suport al Govern i la principal força política a l’oposició sobre Els reptes dels mitjans de comunicació públics de la CCMA recull la preocupació per la qüestió del finançament, sense formular, però, cap solució detallada.

Faci el que es faci, és probable que el finançament de la CCMA continuï sent insuficient durant molt de temps, perquè aquestes coses no se solucionen de la nit al dia amb una vareta màgica. Però segurament en aquests moments hi ha la possibilitat d’afrontar el problema amb calma i amb serenitat, dues coses de les quals la cosa pública va sempre mancada.

No s’hauria de deixar passar de llarg aquesta oportunitat. De moment, renovat el Consell de Govern de la CCMA, sembla que aquesta vegada sí que es compliran les previsions legals i el Govern de la Generalitat i la CCMA acordaran un Contracte Programa que aporti estabilitat pressupostària entre 2023 i 2026. Molt necessari. Si passa això, es comptarà amb un temps preciós per estudiar a fons les necessitats financeres de la CCMA a mitjà termini i per analitzar quin podria ser el model de finançament a partir de 2027. D’on haurien de sortir les misses.

No consta que s’hagi fet mai un estudi aprofundit sobre aquesta qüestió, almenys al segle XXI, malgrat la importància del servei públic audiovisual per la normalització lingüística, per la indústria i la cultura audiovisual, per la cohesió social i per garantir la llibertat d’expressió i el pluralisme. El Llibre blanc va quantificar l’infrafinançament de la CCMA, però no va formular cap proposta de nou model.

A Europa, 25 països recorren a un cànon o taxa com a principal font de finançament per als mitjans de comunicació de servei públic. Entre aquests països hi ha França, Itàlia o Portugal, no tan diferents del nostre. No vull dir que aquest sigui el model que s’ajusti a les necessitats o possibilitats de Catalunya, però sí que vull dir que això s’ha d’estudiar. I també s’ha d’estudiar el model nòrdic, que finança els mitjans públics a través d’un impost finalista i que està donant uns resultats força interessants.

Totes aquestes opcions, a més, tenen un avantatge saludable: forcen el servei públic a guanyar-se el respecte social i la legitimitat dia a dia. A coresponsabilitzar-se de tots els ingressos, un factor ara limitat als ingressos comercials, que representen entre un 20 i un 25% del pressupost de la CCMA. Si cal refundar la CCMA, i a hores d’ara hi ha pocs dubtes que caldria fer-ho, cal pensar també com s’hauria de pagar. Ara hi ha temps de fer-ho, i de fer-ho bé.

