L’escàndol pel cas de ciberespionatge massiu ‘Catalangate’ destapat aquest dilluns per un informe de Citizen Lab és tema destacat a tots els mitjans catalans però, en canvi, la gran majoria de mitjans espanyols l’obvien a les principals informacions, el destaquen molt poc i no hi entren a fons.

Citizen Lab, el laboratori canadenc especialitzat en ciberespionatge, junt amb un reportatge a The New Yorker, va revelar aquest dilluns que entre 2017 i 2020 s’haurien espiat una seixantena de persones vinculades a l’independentisme a través de telèfons mòbils amb l’aplicació israeliana Pegasus. Tant aquesta qüestió com les reaccions derivades d’aquestes revelacions o les anàlisis sobre com funciona el programari espia Pegasus continuen sent temes destacats en l’agenda mediàtica catalana, i obertura en la gran majoria de mitjans catalans, tant pel que fa a les portades digitals com també a les portades en paper d’aquest dimarts.

Tot el contrari que a la gran majoria dels mitjans espanyols, on el tema no forma part dels principals titulars del dia ni apareix a la majoria de portades. Fem un repàs de la cobertura mediàtica sobre aquesta qüestió.

Portada a tots els mitjans catalans

L’informe de Citizen Lab alerta que el ciberatac ha afectat una seixantena de persones, entre les quals hi ha diversos presidents de la Generalitat, polítics, advocats, empresaris o societat civil vinculada amb l’independentisme. El tema es va fer públic ahir però avui dimarts encara cueja de diferents maneres als mitjans, tant per les reaccions dels polítics independentistes, que han anunciat que es querelleran contra el ciberespionatge com la negativa del govern espanyol de tenir-hi res a veure, la condemna de la Comissió Europea o la petició d’Amnistia Internacional per posar fi als abusos amb programari espia després d’aquest atac.

Pràcticament tots els mitjans catalans obren aquest dimarts les seves edicions digitals amb aquest tema, les reaccions, conseqüències i anàlisis. També és el tema principal de les versions en paper: a La Vanguardia era tema d’obertura i titulaven amb “L’espionatge al ‘procés’ es va estendre per cinc països d’Europa”, a l’ARA amb “Espionatge massiu a l’independentisme” i a El Punt Avui amb “Espiats”.

A El Periódico la informació apareix però no com a tema principal, apuntant “Revelat un espionatge massiu a líders independentistes a través del mòbil”. De fet, El Periódico és l’únic diari català que aquest dimarts a la tarda no incorpora el cas de ciberespionatge com a tema d’obertura en la seva versió digital.

En canvi, sí que és el tema més destacat a la resta de mitjans. Tant a les versions digitals dels diaris esmentats, com La Vanguardia, l’ARA i El Punt Avui, com també al 324, a Nació Digital, Vilaweb o a El Nacional. En aquests casos, a més d’explicar el que recull l’informe i les reaccions per aquesta qüestió, la majoria també publiquen peces més en profunditat que analitzen com funciona el programari Pegasus.

Només ‘El País’ ho inclou a la portada en paper i poc espai als digitals

A Espanya, en canvi, el tema passa desapercebut: només el diari El País ho ha esmentat a la portada en paper titulant “els quatre últims presidents catalans, espiats amb Pegasus”. A la resta de portades de premsa el ‘Catalangate’ ni apareix, malgrat diaris com El Mundo o La Razón inclouen fins a vuit o set titulars a la portada. I aquest dimarts a la tarda a la gran majoria de mitjans digitals s’inclou la notícia però molt per sota d’altres.

De fet, malgrat aparèixer a la portada en paper, a la versió digital d’El País és el sisè tema de la portada, amb un article sobre les claus del programa ‘Pegasus’ i una informació amb les declaracions de La Moncloa sobre el tema. En canvi, tant a El Mundo com a l’ABC cal llegir abans vint titulars més per trobar alguna cosa: l’anunci de Puigdemont i Junqueras de querellar-se en el primer cas o les declaracions del govern negant tenir-hi res a veure, en el segon. A la portada digital de La Razón no hi ha ni rastre del ‘Catalangate’, l’única notícia és la que van publicar ahir dilluns sota el titular “l’independentisme s’enfronta a la seva pròpia “primavera calenta”.

A la web de RTVE també cal llegir altres sis titulars abans de trobar informació sobre aquesta qüestió i a l’informatiu de la televisió pública espanyola, el Telediario de TVE, ha estat el tercer tema del sumari però no se n’ha parlat a fons fins al minut 18, després d’una àmplia cobertura sobre la fi de les mascaretes a interiors i d’explicar la presa de possessió de Mañoco com president de Castela Lleó.

Pel que fa a altres diaris digitals, tampoc no li dediquen gaire protagonisme. A El Español és sisè titular, destacant el front comú de l’independentisme davant el cas de ciberespionatge. A Eldiario.es el tema aquesta tarda apareixia després de 14 titulars, això sí, hi dediquen quatre articles sobre les declaracions derivades del cas: les explicacions del govern espanyol, la reclamació d’Unidas Podemos, la reacció dels polítics independentistes catalans i la de Brusel·les. També és la quinzena notícia a El Confidencial, on apareix un titular discret, sense ni fotografia, explicant l’anunci de Puigdemont i Junqueras de querellar-se.

En canvi, el mitjà La Marea és l’únic que sí que obre amb un tema dedicat al ‘Catalangate’: ho fa amb un article que analitza quina responsabilitat té el govern espanyol amb l’ús del programa espia ‘Pegasus’.