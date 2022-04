A la velocitat de la llum

Periodista. Cocooordinador de l’Anuari Mèdia.cat i coordinador de l’Observatori LGTBI+ de Mèdia.cat. És col·laborador de la Directa, on va coordinar la secció d’investigació “Estirant el fil”, i ha escrit també per El Salto, Públic, La Marea, Píkara Magazine, Time Out o Catalunya Plural. Ha estat director i guionista dels documentals “Fugir per estimar i ser” (2019), emès al programa Latituds del 33, i “Aigua Tèrbola: el negoci d’Agbar a Mèxic” (2020).