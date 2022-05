Ha treballat com a corresponsal en països com Bolívia i Sud-àfrica i també va ser coordinador de la secció internacional de la Directa. Ha col·laborat a El Periódico, El Mundo, Berria, Gara, Público, Ara, El Temps, Il Manifesto, ONGC i Valencia Express, així com a mitjans digitals com Sostenible.cat i Ecoavant. Entre 2010 i 2017 va ser redactor i editor de l’Observatori Crític dels Mitjans Mèdia.cat. Entre 2017 i 2018 va treballar a la redacció del País Valencià de Jornada.