“Mil milions de mil dimonis!” Joaquim Ventalló va tenir una feinada per traduir al català els innumerables renecs del Capità Haddock a ‘Les aventures de Tintín’, d’Hergé. La sèrie d’historietes de còmic ha marcat generacions de joves lectors. Igual com ha fet la revista Mil Dimonis a la Catalunya Nord, que aquesta primavera compleix 20 anys. El mateix passa amb diverses publicacions periòdiques escampades pel país.

El 2002 començava un projecte que venia “en complement, contrapunt o substitut ludoinformatiu de tal publicació dels grups francesos Bayard presse o editions Milan, però en català”, explicava Miquela Valls. És a dir, que els iniciadors de Mil Dimonis tenien la voluntat de fer “una revista que eixamplés la immersió lingüística dels nins i nines nord-catalans al temps del lleure, com un Tretzevents o un Cavall Fort, però amb accent del Nord”.

Tretzevents s’acomiadava de les impremtes el 2011, sis dècades després d’haver sortit el primer número -i durant els primers vint-i-dos anys- com a L’Infantil. Publicacions de l’Abadia de Montserrat (PAMSA) té, però, des de fa 12 anys una revista per a infants de fins a 5 anys, la Piu-piu.

Si Mil Dimonis va nàixer com una alternativa a publicacions en francès de Bayard, el grup que s’autopresenta com a “líder a Europa en revistes infantils i juvenils” té, des de 1994, a l’altre cantó de la frontera administrativa les revistes en català Cucafera, per a infants d’entre 4 i 6 anys; Els meus primers Tiroliro, per l’edat entre els 6 i 7 anys; Tiroliro, per a majors de 7, i Reporter Doc, per a la preadolescència.

Cavall Fort és la degana i potser la més coneguda. Des de 1961 que ofereix una oferta pròpia amb diferents etapes i replantejaments. Enguany redissenya continguts i forma. El 1990 va començar a tenir un suplement bimestral adreçat als més menuts i El Tatano va agafar pes propi a partir de 2006 amb una periodicitat mensual. Des de Paiporta, a l’Horta Sud, s’edita Camacuc, que ha tingut els seus alts i baixos però que arriba a les cases de xiquetes i xiquets des de 1984.

En els darrers anys s’ha ampliat l’oferta: Petit Sàpiens, el germà petit de la revista d’història Sàpiens, arribava el 2016 per a majors de 7 anys, com Cocoter, creada el 2018. Un any abans una campanya de micromecenatge feia possible Namaka per a nenes i nens de 6 a 11 anys. La tardor de 2019 l’editora del periòdic SomGarrigues feia un nou miracle: SomCanalla, buscant en cada número la complicitat dels centres escolars de la comarca ponentina.

També hi ha hagut altres iniciatives, algunes de les quals ja no s’editen, com la mallorquina Esquitx o l’extingida Súpers!, que apareixia el 2009 al voltant de la programació infantil de TV3, igual que la seva predecessora La Revista dels Súpers, sorgida el 1997.

“Ens entossudim tanmateix a pensar que fer peus i mànigues per dotar la mainada nord-catalana d’una revista adequada, significa tant tustar a totes les portes per en cercar el finançament, com responsabilitzar-se d’un model de llengua de bon fiar”, deia Miquela Valls en referència a Mil Dimonis. La publicació ha tingut sempre clar que és també una eina de treball per a mestres, un suport pedagògic, al mateix temps que és una iniciativa de política lingüística i un pretext per generar converses i intercanvis en català.

La iniciativa que serva l’Associació per a l’ensenyament del català (APLEC) compta des de l’inici amb Miquela Valls, primera directora de Mil Dimonis i ara membre de la comissió editorial, i amb Alà Baylac Ferrer, que l’encapçala i que també és director de l’Institut Franco-Català Transfronterer de la Universitat de Perpinyà. De l’IFCT també n’és part Míriam Almarcha París, redactora en cap de Mil Dimonis. L’equip editorial el completen Patrícia Narach i Íngrid Obiols. A la primera etapa sembla ser que va comptar amb l’impuls de l’escriptor i periodista Joan-Lluís Lluís, entre altres. Si bé en un principi Mil Dimonis va ser una versió catalana d’un producte fet també en occità, bretó, basc i cors, el 2009 opta per fer continguts propis i passar de 300 a 3.000 exemplars. La publicació vol arribar a infants de 6 a 11 anys i se n’assegura: de les 5.000 unitats repartides entre les escoles en què es pot aprendre en català a arribar a un públic més ampli encara. El confinament per la pandèmia de la Covid-19, sense escola presencial, va portar a fer un acord amb el diari de referència de Catalunya Nord, L’Indépendant, per encartar-la entre les seves pàgines.

Mil Dimonis conté informacions, textos, jocs… Si en alguns punts del país el ‘dimoni boiet’ és un ésser de l’imaginari col·lectiu al qual se li atribueixen trapelleries, el número 0 de la revista En Patufet (1904-1938) ja s’anunciava, tot buscant captar subscriptors, el desembre de 1903 dient que “fará una entremaliadura cada setmana”. L’objectiu de la publicació “és entretenir tot formant i educant, alhora que es forneix els infants de coneixements”, tal com s’assenyala a l’exposició ‘Patufet, on ets? Aureli Capmany (1868-1954)’, comissariada per Montserrat Garrich l’any 2018. Després vindrien La Mainada (1921-23), Virolet (1922), Sigronet (1924) i tantes altres, tenint en compte la situació social de cada moment, dictadures incloses.

Si l’APLEC feia una crida a “la creació de mèdies públics, radio i TV en català” amb motiu de les eleccions presidencials a l’estat francès, caldria fer notar també la importància de les revistes infantils i juvenils per facilitar l’estar informats, dominar la llengua i disposar de lectors actius, desperts i àvids d’aprendre. La qual cosa repercuteix educativament. Sols a la Catalunya estricta, un 11,2% de l’alumnat de Primària té dificultats de comprensió lectora, segons apunta el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu. I de tot plegat se’n pot veure beneficiat o perjudicat el consum de mitjans de comunicació i editorial, d’ara i dels propers anys.

Malgrat un context no prou afavoridor, tenim més d’una desena de revistes per a infants i joves per triar i remenar. Tenim un braó de Mil Dimonis. Cal valer-se’n.

