En l’assassinat homòfob de Samuel Luiz, al periodisme no li correspon jutjar, però sí posar el focus en les estructures que sostenen i perpetuen les violències en la nostra societat.

La nit del divendres 2 de juliol de 2021, Samuel Luiz Muñiz, que era auxiliar d’infermeria, aprofitava que, després del tancament per la pandèmia de la Covid-19, tot just s’havia tornat a obrir l’oci nocturn a Galícia. Va sortir de festa, a una discoteca del passeig Marítim de la Corunya, i diuen que s’ho va passar molt bé. Aquella matinada, però, va acabar intentant fugir d’un grup de persones que el van apallissar al crit de “maricón de merda” fins a matar-lo.

La policia va comunicar que els primers indicis descartaven que fos un crim homòfob. Molts mitjans van reproduir aquest missatge, i també alguns que porten la bandera dels drets LGTBI van apostar pels matisos a l’hora d’assenyalar “indicis d’homofòbia” en l’assassinat de Samuel. És cert que la motivació homòfoba seria un agreujant en la condemna dels assassins que hauria de quedar provat en el judici del cas, però aquí no parlem de dret penal, sinó de periodisme, i de la necessitat de dir les coses pel seu nom.

La raó per la qual la policia descartava d’entrada aquesta motivació és que els acusats no coneixien el Samuel i, per tant, tampoc la seva orientació sexual. “Pel que sembla, no havia sortit de l’armari ni a casa seva”, assenyalava una tertuliana per dir que, tot i que l’homofòbia existeix, davant el dubte no calia prendre l’assassinat del Samuel com a bandera. El que no tenia en compte és que, per a moltes persones, la família és precisament un dels espais on és més difícil sortir de l’armari.

Potser els assassins del Samuel no coneixien la seva orientació sexual, però cridaven “maricón” mentre el colpejaven, i, com es va repetir en manifestacions arreu de l’Estat, “el que et criden mentre et maten importa”.

Cossos més vulnerables a la violència

Pensar que l’homofòbia és una violència que es pateix només pel fet de ser homosexual és ignorar una part del problema. La norma cisheterosexual va molt més enllà d’amb qui et fiques al llit. Per viure segons la norma, també has d’expressar el teu gènere d’una manera determinada, i no n’hi ha prou a ser un home o una dona segons t’ho hagin assignat en néixer; cal ser un home “masculí” o una dona “femenina”. Ser marica no és ficar-se al llit amb altres homes, perquè a molts, als patis de les escoles, ens deien mariques molt abans que tinguéssim consciència de què és el sexe.

Potser els assassins del Samuel no havien sortit amb l’objectiu d’apallissar homosexuals. Potser l’haurien pres amb qualsevol. Però el fet és que a la nostra societat hi ha cossos que són més vulnerables a la violència. Els “mascles alfa” saben molt bé que la poden prendre contra els cossos mariques; se senten forts i legitimats per fer-ho. I això, qui hagi sigut marica al pati d’una escola també ho deu saber. Com més t’allunyes de l’ideal d’home blanc, cisheterosexual, de classe alta i amb capacitats normatives, més estàs exposat o exposada a la violència.

Si els mitjans consideren verídic que el van matar al crit de “maricón”, no hi ha raons perquè no reconeguin el caràcter homòfob del crim contra el Samuel, independentment del que determini el procés judicial. No fer-ho, esperar la sentència per atorgar-li aquest reconeixement, és negar l’homofòbia.

L’assassinat brutal del Samuel va generar un clam de justícia arreu de l’Estat. En part, per l’excepcionalitat, perquè als mariques no ens maten pel sol fet de ser-ho tan sovint com maten les dones pel sol fet de ser dones. En part, potser també per la indignació davant la negació de l’homofòbia.

Posar l’accent en les causes profundes de les violències potser ens ajuda a reconèixer-nos com a subjectes de dret, i no viure amb por als espais que també són nostres

Tot sovint des dels mitjans ens centrem en un cas particular, sigui un crim terrible o un altre tipus d’agressió, i ens costa més abordar les estructures, les causes profundes. En un llibre titulat Is anyone responsible?, el politòleg Shanto Iyengar estudia com emmarquem les notícies. Els casos particulars, diu, són els que ens posen la feina fàcil. Si hem d’explicar una situació concreta, tenim clar on hem de posar la càmera o la gravadora, i podem assegurar que bàsicament estem informant d’uns fets. Parlar de les estructures, en canvi, és més difícil. Requereix temps i anàlisi, recollir dades i un munt de testimonis d’especialistes, per acabar fent un reportatge en què ens farà por que ens acusin de manca d’objectivitat.

El problema, però, diu Iyengar, és el paper que tenim com a professionals de la informació, perquè tractar-les d’una manera o d’una altra condiciona la manera com la societat atribueix la responsabilitat sobre les qüestions de què parlem. Quan parlem de casos particulars, el públic tendeix a atribuir la responsabilitat de forma individual —sigui als assassins, en aquest cas, o als responsables d’un local on s’hagi produït una agressió— i a descartar la responsabilitat col·lectiva. En canvi, l’atribució de la responsabilitat col·lectiva, la que empeny a canvis polítics i socials profunds, tendeix a aparèixer quan abordem les informacions des de la perspectiva de les seves causes estructurals.

Un debat que oblida les causes profundes

Al seu llibre sobre el cas d’Alcàsser, Microfísica sexista del poder, la també politòloga Nerea Barjola aborda tot el soroll mediàtic al voltant de l’assassinat de tres noies adolescents que també van tenir l’atreviment de voler sortir de festa. Amb independència del recorregut policial i judicial, si els mitjans posem massa el focus sobre el crim, sobre el succés i la investigació policial, i descuidem les causes profundes, ens podem trobar, com denuncia Barjola citant el sociòleg Pierre Bourdieu, que estarem descentrant el debat de la reflexió social necessària, despolititzant-lo.

De la mateixa manera, diu Barjola, el clam per un càstig excepcionalment sever per als assassins —sovint defensat per qui no qüestiona la norma masclista, en el cas d’Alcàsser, o homòfoba, en el cas del Samuel— busca castigar amb duresa qui ha fet massa visible, massa explícita, la norma social —masclista i homòfoba— i, per tant, n’ha posat en risc la pervivència. Des del periodisme, el que ens correspon no és fer judicis, però sí assegurar-nos que es parli de les estructures que perpetuen les violències en la nostra societat.

Parlar només del crim, ens ensenya Barjola, el que fa és inscriure’ns la por al cos. Això no vol dir que no hàgim de posar l’atenció en la violència quan s’expressa amb més cruesa, sinó que hem de vigilar com en parlem. Potser des de la voluntat de denúncia estem alimentant el terror? L’accent en els successos ens fa estar en alerta constant sobre a on anem, com ens vestim, per on ens movem o qui hi ha al carrer. En canvi, posar l’accent en les causes profundes de les violències potser ens ajuda a reconèixer-nos com a subjectes de dret, i no viure amb por als espais que també són nostres.

I, pel que fa a les sentències, són només sentències. I és cert que al periodisme no li correspon jutjar, però diria que cada dia tenim més clar que les sentències no són sempre la veritat. La veritat, en aquest cas, és que el Samuel el van matar per maricón. Cal dir-ho per justícia, però també per combatre el terror. Cal que el periodisme faci el seu paper per canviar les estructures que sostenen l’homofòbia.